Украинец заявляет, что у него не было дурных намерений. Мол, ему просто не хватает собственных детей рядом.

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Детали скандала

Известно, что обвиняемый посетил одну из школ в Варшаве. Заведение расположено на улице Цетшева, что в столичном районе Влохи.

Мужчина зашел в школьную раздевалку и подошел к незнакомой девочке. Он сначала погладил ее по голове , а потом поцеловал в лоб .

Об инциденте сразу же сообщили полицию. Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж рассказала, что в четверг, 18 ноября, 34-летнего украинца нашли и задержали в Отвоцке. А в пятницу, 19 ноября, прокурор выдвинул ему обвинение в нарушении телесной неприкосновенности ребенка .