Так, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, Shapiro Foundation, Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великую Британию для украинцев. И больше 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.

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Следовательно, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".

Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию

При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.

Рейсы в Великую Британию

Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию. Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже ​​(до 32 килограммов на каждого).

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

  • Бухарест – Бирмингем
  • Бухарест – Донкастер-Шеффилд
  • Бухарест Эдинбург
  • Бухарест Лондон-Гатвик
  • Бухарест – Ливерпуль
  • Бухарест Лондон Лутон
  • Варшава – Бирмингем
  • Варшава – Донкастер-Шеффилд
  • Варшава Эдинбург
  • Варшава – Ливерпуль
  • Варшава Лондон Лутон
  • Гданьск – Абердин
  • Гданьск – Донкастер-Шеффилд
  • Гданьск – Эдинбург
  • Гданьск – Ливерпуль
  • Гданьск – Лондон Лутон
  • Краков – Бирмингем
  • Краков – Донкастер-Шеффилд
  • Краков – Лондон Лутон
  • Катовице – Бристоль
  • Катовице – Донкастер-Шеффилд
  • Катовице – Бристоль
  • Катовице – Лондон Лутон
  • Люблин – Лондон Лутон
  • Шимани Лондон Лутон
  • Познань – Донкастер-Шеффилд
  • Известный Лондон Лутон
  • Гешув Лондон Лутон
  • Вроцлав – Бирмингем
  • Вроцлав – Донкастер-Шеффилд
  • Вроцлав Лондон Лутон
  • Братислава Лондон Лутон
  • Кошице Лондон Лутон
  • Попрад-Татри Лондон Лутон
  • Будапешт – Бирмингем
  • Будапешт Эдинбург
  • Будапешт – Лондон-Гатвік
  • Будапешт – Ливерпуль
  • Будапешт Лондон Лутон
  • Дебрецен Лондон Лутон
  • Бакеу – Ливерпуль
  • Бакеу Лондон Лутон
  • Клуж – Бирмингем
  • Клуж – Донкастер-Шеффилд
  • Клуж Лондон Лутон
  • Констанца Лондон Лутон
  • Крайова – Бирмингем
  • Крайова Лондон Лутон
  • Ясы – Ливерпуль
  • Яси – Лондон Лутон
  • Сату-Маре Лондон Лутон
  • Сибью Лондон Лутон
  • Сучава Лондон Лутон
  • Тимишоара – Лондон Лутон
  • Трансильвания – Лондон Лутон
  • HGH - Лондон Лутон
  • Пловдив Лондон Лутон
  • София – Лондон Лутон
  • София – Лондон-Гатвик
  • Варна – Ливерпуль
  • Варна Лондон Лутон

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