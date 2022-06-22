Так, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, Shapiro Foundation, Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великую Британию для украинцев. И больше 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.

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Следовательно, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".

К слову! По предварительным условиям, все эти рейсы должны были совершить с 14 мая по 15 июня. Однако акцию продлили. Теперь отправиться в Великую Британию бесплатно на борту самолетов Wizz Air граждане Украины могут до 30 июня включительно.

Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию

При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.

Важно! Забронировать бесплатный билет можно по ссылке!

Рейсы в Великую Британию

Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию. Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже ​​(до 32 килограммов на каждого).

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

Бухарест – Бирмингем

Бухарест – Донкастер-Шеффилд

Бухарест – Эдинбург

– Бухарест – Лондон-Гатвик

– Бухарест – Ливерпуль

Бухарест – Лондон Лутон

– Варшава – Бирмингем

Варшава – Донкастер-Шеффилд

Варшава – Эдинбург

– Варшава – Ливерпуль

Варшава – Лондон Лутон

– Гданьск – Абердин

Гданьск – Донкастер-Шеффилд

Гданьск – Эдинбург

Гданьск – Ливерпуль

Гданьск – Лондон Лутон

Краков – Бирмингем

Краков – Донкастер-Шеффилд

Краков – Лондон Лутон

Катовице – Бристоль

Катовице – Донкастер-Шеффилд

Катовице – Бристоль

Катовице – Лондон Лутон

Люблин – Лондон Лутон

Шимани – Лондон Лутон

– Познань – Донкастер-Шеффилд

Известный – Лондон Лутон

– Гешув – Лондон Лутон

– Вроцлав – Бирмингем

Вроцлав – Донкастер-Шеффилд

Вроцлав – Лондон Лутон

– Братислава – Лондон Лутон

– Кошице – Лондон Лутон

– Попрад-Татри – Лондон Лутон

– Будапешт – Бирмингем

Будапешт – Эдинбург

– Будапешт – Лондон-Гатвік

Будапешт – Ливерпуль

Будапешт – Лондон Лутон

– Дебрецен – Лондон Лутон

– Бакеу – Ливерпуль

Бакеу – Лондон Лутон

– Клуж – Бирмингем

Клуж – Донкастер-Шеффилд

Клуж – Лондон Лутон

– Констанца – Лондон Лутон

– Крайова – Бирмингем

Крайова – Лондон Лутон

– Ясы – Ливерпуль

Яси – Лондон Лутон

Сату-Маре – Лондон Лутон

– Сибью – Лондон Лутон

– Сучава – Лондон Лутон

– Тимишоара – Лондон Лутон

Трансильвания – Лондон Лутон

HGH - Лондон Лутон

Пловдив – Лондон Лутон

– София – Лондон Лутон

София – Лондон-Гатвик

Варна – Ливерпуль

Варна – Лондон Лутон