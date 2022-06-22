Так, еще в середине мая венгерские бюджетные авиалинии Wizz Air объявили о старте инициатив в сотрудничестве с некоммерческими организациями Choose Love, Shapiro Foundation, Steve Morgan Foundation и USPUK, в рамках которой было выделено 10 тысяч бесплатных билетов в Великую Британию для украинцев. И больше 5 тысяч наших граждан уже воспользовались такой возможностью.
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Следовательно, еще 4,5 тысячи бесплатных билетов доступны для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".
Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию
При бронировании билетов украинцам нужно указать номер своего загранпаспорта Украины. А при регистрации на рейс (check-in) у пассажиров, кроме паспорта, потребуют визу или другой проездной документ.
Рейсы в Великую Британию
Бесплатные билеты Wizz Air доступны по 61 направлениям, а отправляются самолеты из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию. Пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).
Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:
- Бухарест – Бирмингем
- Бухарест – Донкастер-Шеффилд
- Бухарест – Эдинбург
- Бухарест – Лондон-Гатвик
- Бухарест – Ливерпуль
- Бухарест – Лондон Лутон
- Варшава – Бирмингем
- Варшава – Донкастер-Шеффилд
- Варшава – Эдинбург
- Варшава – Ливерпуль
- Варшава – Лондон Лутон
- Гданьск – Абердин
- Гданьск – Донкастер-Шеффилд
- Гданьск – Эдинбург
- Гданьск – Ливерпуль
- Гданьск – Лондон Лутон
- Краков – Бирмингем
- Краков – Донкастер-Шеффилд
- Краков – Лондон Лутон
- Катовице – Бристоль
- Катовице – Донкастер-Шеффилд
- Катовице – Бристоль
- Катовице – Лондон Лутон
- Люблин – Лондон Лутон
- Шимани – Лондон Лутон
- Познань – Донкастер-Шеффилд
- Известный – Лондон Лутон
- Гешув – Лондон Лутон
- Вроцлав – Бирмингем
- Вроцлав – Донкастер-Шеффилд
- Вроцлав – Лондон Лутон
- Братислава – Лондон Лутон
- Кошице – Лондон Лутон
- Попрад-Татри – Лондон Лутон
- Будапешт – Бирмингем
- Будапешт – Эдинбург
- Будапешт – Лондон-Гатвік
- Будапешт – Ливерпуль
- Будапешт – Лондон Лутон
- Дебрецен – Лондон Лутон
- Бакеу – Ливерпуль
- Бакеу – Лондон Лутон
- Клуж – Бирмингем
- Клуж – Донкастер-Шеффилд
- Клуж – Лондон Лутон
- Констанца – Лондон Лутон
- Крайова – Бирмингем
- Крайова – Лондон Лутон
- Ясы – Ливерпуль
- Яси – Лондон Лутон
- Сату-Маре – Лондон Лутон
- Сибью – Лондон Лутон
- Сучава – Лондон Лутон
- Тимишоара – Лондон Лутон
- Трансильвания – Лондон Лутон
- HGH - Лондон Лутон
- Пловдив – Лондон Лутон
- София – Лондон Лутон
- София – Лондон-Гатвик
- Варна – Ливерпуль
- Варна – Лондон Лутон
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