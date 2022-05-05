До уваги водіїв: без цієї наліпки на авто в Польщі вам загрожує штраф у 500 злотих

Влада кожного міста Польщі має право самостійно визначати, які автомобілі зможуть в’їжджати в спеціально визначені райони – так звані "зони чистого транспорту". Аби ви могли легально потрапити у ці межі на власному авто, у вас повинна бути відповідна наліпка.

Як вона виглядає та яка інформація на ній вказуватиметься – читайте далі на Закордон 24.

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"Екологічна" наліпка на авто

Так, відучора, 4 травня, в Польщі набули чинності положення про зразок спеціальної наліпки, яка дозволить власникам автомобілей виїжджати в "зони чисто транспорту" по всій території країни. Модель наклейки днями затвердив міністр клімату та довкілля.

Додамо, що характерну зелену "перепустку" видаватимуть органи місцевого самоврядування лише тим власникам авто, чиї машини відповідають певним екологічним стандартам.

Вигляд наліпки та яка інформація на ній зазначатиметься

Як ми уже згадували, нова наліпка буде зеленого кольору та матиме 8-кутну форму. А ось що саме вказуватимуть на наліпці:

рік випуску авто;

тип палива, на якому їздить машина (P – бензин, D – дизель, M – мазутна суміш, LPG – зріджений пропан-бутан, CNG – природний газ, H – водень, EE – електроенергія);

назва гміни, яка видала наклейку;

реєстраційний номер авто.

Таке маркування треба прикріпити у нижньому лівому куті лобового скла. Якщо ж водій перетне умовні межі "чистої зони" без відповідної "перепустки", йому загрожує штраф у розмірі до 500 злотих.

На наліпці немає інформації про стандарт викидів. Саме муніципалітети, що видають наклейки, зможуть визначити, яким стандартам повинні відповідати транспортні засоби (наприклад, Євро -4 чи Євро-5 або ж визначати максимальний вік автомобіля), щоб отримати дозвіл на в’їзд у зону. Тому цілком ймовірно, що правила в’їзду в різні регіони можуть відрізнятися. Простіше кажучи, машина, яка має дозвіл на в’їзд у "зону чистого транспорту" в Варшаві, може не потрапити до відповідної зони, скажімо, у Кракові.



Наліпка-перепустка в "зони чистого транспорту" в Польщі / Фото InPoland