До уваги батьків: які документи потрібні для виїзду за кордон з дітьми

Інциденти, коли через недбале ставлення до українського законодавства сім'ям не вдається виїхати за кордон, трапляються все частіше. Зокрема минулого року майже 1 270 дітей отримали відмову на виїзд, 1 000 з яких – через відсутність нотаріально завіреної згоди одного із батьків.

Після чергового гучного скандалу, коли харків'янка не змогла полетіти до Туреччини та послала Україну до д*пи, Державна прикордонна служба не втомлюється нагадувати про перелік обов'язкових документів для виїзду за межі країни з дітьми. Закордон 24 наголошує на головних аспектах закордонних мандрівок з неповнолітніми.

Цікаво Переїзд у нову країну – це важко, – українка про еміграцію за кордон та возз'єднання сім'ї

Які документи потрібні

Для виїзду за кордон неповнолітнім громадянам України потрібен паспортний документ встановленого зразка. У разі поїздки тільки одного із батьків, обов'язкова наявність нотаріально завіреної згоди від іншого.

Також у країни, з якими не врегульовано домовленостей щодо безвізового режиму між державами, як дорослі, так і діти, повинні оформити відповідні візи необхідного зразка.

Уважно перечитуйте перелік необхідних документів перед мандрівкою / Фото Pexels

Нотаріально засвідчена згода одного із батьків не потрібна, якщо він є іноземцем або особою без громадянства, однак це повинно підтверджуватись окремим записом у свідоцтві про народження дитини.

Без нотаріально зафіксованої згоди одного із батьків кордон можливо перетнути у разі тимчасового виїзду з України терміном до одного місяця.

Однак для цього необхідно пред'явити рішення суду або органу опіки та піклування, у якому визначено місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір відправитись у мандрівку з дитиною.

Схоже Виїзд з дитиною за кордон: у яких випадках згода батька не є обов'язковою

Додамо, що з початку 2021 року загальна кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, уже сягнула понад 450 осіб, 380 з яких – через відсутність правильно оформленої згоди одного із батьків.

Детальніше ознайомитись із переліком правил та винятків стосовно виїзду за межі України з неповнолітніми можна за посиланням.