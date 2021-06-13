После очередного громкого скандала, когда харьковчанка не смогла улететь в Турцию и послала Украину в ж* пу, Государственная пограничная служба не устает напоминать о перечне обязательных документов для выезда за пределы страны с детьми. Закордон 24 отмечает главные аспекты заграничных путешествий с несовершеннолетними.

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Какие документы нужны

Для выезда за границу несовершеннолетним гражданам Украины нужен паспортный документ установленного образца. В случае поездки только одного из родителей, обязательно наличие нотариально заверенного согласия от другого.

Также в страны, с которыми не урегулированы договоренности о безвизовом режиме между государствами, как взрослые, так и дети, должны оформить соответствующие визы необходимого образца.

Внимательно перечитывайте перечень необходимых документов перед путешествием / Фото Pexels

Нотариально удостоверенное согласие одного из родителей не требуется, если он является иностранцем или лицом без гражданства, однако это должно подтверждаться отдельной записью в свидетельстве о рождении ребенка.

Без нотариально зафиксированного согласия одного из родителей границу возможно пересечь в случае временного выезда из Украины сроком до одного месяца.

Однако для этого необходимо предъявить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором определено место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен отправиться в путешествие с ребенком.

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Добавим, что с начала 2021 года общее количество несовершеннолетних украинцев, которых не пропустили за границу, уже превысило 450 человек, 380 из которых – из-за отсутствия правильно оформленного согласия одного из родителей.

Подробнее ознакомиться с перечнем правил и исключений относительно выезда за пределы Украины с несовершеннолетними можно по ссылке.