Уже зовсім скоро українські діти, які опинилися в Чехії через російсько-українську війну, підуть до місцевих шкіл. Тож знайомимо з особливостями чеської освіти на випадок, якщо ви вирішили залишитись в країні та віддаєте дитину тут на навчання.

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Чим відрізняються чеські школи від українських