Уже зовсім скоро українські діти, які опинилися в Чехії через російсько-українську війну, підуть до місцевих шкіл. Тож знайомимо з особливостями чеської освіти на випадок, якщо ви вирішили залишитись в країні та віддаєте дитину тут на навчання.
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Чим відрізняються чеські школи від українських
- Садочки бувають муніципальними — безкоштовними, а також приватними.
- Щоб записати дитину, іноземці повинні представити дозвіл на проживання в Чехії, довідку з поліції про перебування дитини в країні і її медичну картку з інформацією про щеплення та перенесені захворювання.
- Повна середня освіта Чехії включає 13 років навчання, діти йдуть в школу в 6-річному віці.
- Тут практикують систему активного навчання — вона допомагає розвивати здатність самостійно вирішувати завдання та виховувати майбутніх лідерів.
- Система оцінювання від 1 до 5 балів, найвища оцінка – 1.
- Після 9 класу учні складають іспити та отримують свідоцтво про неповну середню освіту.
- Наступні 4 роки школярі вчаться у старших класах гімназій або професійних навчальних закладах.
- Завершивши 13-річний курс, учні складають іспит та отримують атестат, який дає право вступати до вишу.
- Щоб продовжити навчання у чеському ВНЗ, іноземцям треба мати документ про повну середню освіту, отриманий після 11 класу або після коледжу. Всі документи, видані в країнах, які не входять в ЄС, необхідно нострифікувати.