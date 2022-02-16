До Дня Героїв Небесної Сотні: український піаніст дасть благодійний концерт у Вашингтоні

У суботу, 26 лютого, у приміщенні посольства України в США у Вашингтоні відбудеться благодійний фортепіанний концерт. Його дасть український музикант Павло Гінтов.

Павло Гінтов – відомий український виконавець класичної музики, який проживає у Сполучених Штатах Америки. З 2014 року, після початку агресії РФ, він активний учасник багатьох акцій в США проти російських артистів, які підтримали позицію путінського режиму.

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Благодійний концерт Павло Гінтов проведе в пам'ять про Небесну Сотн і 8-у річницю Революції Гідності. Всі зібрані кошти підуть на підтримку медичного батальйону "Госпітальєри".

Виручені кошти повною сумою будуть спрямовані українському волонтерському медичному батальйону "Госпітальєри", який займається лікуванням та реабілітацією поранених українських воїнів, а також 143-му Центру розмінування (військовій частині А2641). Це кінологічний підрозділ, який підпорядковується Командуванню сил підтримки ЗСУ, основним напрямком діяльності якого є виявлення вибухових речовин, патрулювання, охорона периметру, безпека КПП,

– заявили в US Ukrainian Activists.

Український піаніст дасть благодійний концерт у Вашингтоні/ Фото US Ukrainian Activists

Виступ Павла Гінтова: дивитись онлайн

Вартість квитків на благодійний концерт: