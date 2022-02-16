Павел Гинтов – известный украинский исполнитель классической музыки, проживающий в Соединенных Штатах Америки. С 2014 года, после начала агрессии РФ, он активный участник многих акций в США против российских артистов, которые поддержали позицию путинского режима.

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Благотворительный концерт Павел Гинтов проведет в память о Небесной Сотне и 8-й годовщине Революции Достоинства. Все собранные средства пойдут на поддержку медицинского батальона "Госпитальеры".

Вырученные средства в полной сумме будут направлены украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры", который занимается лечением и реабилитацией раненых украинских воинов, а также 143-му Центру разминирования (воинской части А2641). Это кинологическое подразделение, которое подчиняется Командованию сил поддержки ВСУ, основным направлением деятельности которого является выявление взрывчатых веществ, патрулирование, охрана периметра, безопасность КПП,

– заявили в US Ukrainian Activists.

Украинский пианист даст благотворительный концерт в Вашингтоне / Фото US Ukrainian Activists

Выступление Павла Гинтова: смотреть онлайн

Стоимость билетов на благотворительный концерт: