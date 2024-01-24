Альпи тануть: вчені кажуть, що до 2050 року гори втратять третину своїх льодовиків

Невтішний прогноз оприлюднили вчені з Франції та Швейцарії, використовуючи супутникові знімки та штучний інтелект.

В Альпах може розтанути щонайменше третина льодовиків до 2050 року. За прогнозами вчених, це станеться навіть у тому випадку, якщо глобальне потепління не прогресуватиме.

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Понад 30% льоду розтане

Масштабне дослідження опублікували в науковому журналі Geophysical Research Letters. Щоб змоделювати процеси та темпи танення, дослідники використовували алгоритми, які розробили самі. Це дозволило спрогнозувати швидкість танення льодовиків за кількома сценаріями.

В першому варіанті, якщо клімат залишиться таким же, як зараз, Альпи втратять близько 34% обсягу льоду. Площа льодовиків скоротиться і вони відступлять на кілька кілометрів. Найбільше постраждають невеликі льодово-сніжні ділянки, які знаходяться нижче над рівнем моря.

Популярний серед туристів альпійський льодовик Мер-де-Глас біля Шамоні, над яким простягається канатна дорога з Франції до Італії, втратить один зі своїх чотирьох рукавів.

Льодовик Мер-де-Глас / Фото Unsplash

А найбільший льодовик Альп – Великий Алецький – відступить приблизно на 3 кілометри. Один із ключових льодовиків для наукових досліджень – Хінтерайсфернер в Австрії – зменшиться наполовину.

Це найоптимістичніша модель вчених, яка не враховує екстремально сильного танення в Альпах у 2022–2023 роках.

Але є й гірші прогнози. Деякі з них передбачають втрату 46% або навіть 65% льодового покриву Альп до 2050 року. А це, зазначають дослідники, позначиться не лише на туристичній інфраструктурі альпійського регіону, а й на всій планеті. Адже величезний обсяг прісної води потрапить у світовий океан і його рівень підвищиться.

Гірськолижні курорти Європи під загрозою: немає снігу

Вчені попереджають: через зміни клімату можуть зникнути зимові курорти Європи. Все це через банальну нестачу снігу, яку не зможуть повністю перекрити штучні машини.

У кліматичному дослідженні йдеться про те, що понад половина всіх європейських гірськолижних курортів зіткнеться з серйозною нестачею натурального снігу. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на два градуси за Цельсієм.

Найбільша загроза для гірських локацій в Альпах. Більше про те, як глобальне потепління вплине на гірськолижні курорти Європи – читайте за посиланням.