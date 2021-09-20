Міністерство планує внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу, додавши до законодавства 4 нових пункти. За свідоме зараження іншої особи інфікованому COVID-19 загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі, а за масове поширення хвороби – від 1 до 10 років.

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Що відомо про ініціативу Мінюсту

3 з 4 нових пунктів у статті Кримінального кодексу передбачають покарання шляхом позбавлення волі за розповсюдження інфекційних захворювань, зокрема:

ВІЛ-інфікованих, які свідомо наражають на небезпеку зараження інших жителів Польщі, каратимуть позбавленням волі терміном від 6 місяців до 8 років. На тих, хто свідомо розповсюджує венеричні, інфекційні, невиліковні та небезпечні для життя захворювання (у тому числі COVID-19), чекатиме ув'язнення терміном від 3 місяців до 5 років. Якщо інфікований одним із захворювань, перелічених у пункті 2, спричинив масове зараження інших людей, він підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі терміном від 1 до 10 років.

Покарання за свідоме зараження людей COVID-19 та іншими інфекційними захворюваннями призначатиме суд. Кримінальне провадження відкриватимуть на вимогу потерпілої сторони.