Министерство планирует внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса, добавив в законодательство 4 новых пункта. За сознательное заражение другого человека инфицированному COVID-19 грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы, а за массовое распространение болезни – от 1 до 10 лет.

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Что известно об инициативе Минюста

3 из 4 новых пунктов в статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание путем лишения свободы за распространение инфекционных заболеваний, в частности:

ВИЧ-инфицированных, которые сознательно подвергают опасности заражения других жителей Польши, будут наказывать лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. На тех, кто сознательно распространяет венерические, инфекционные, неизлечимые и опасные для жизни заболевания (в том числе COVID-19), будет ждать заключение сроком от 3 месяцев до 5 лет. Если инфицированный одним из заболеваний, перечисленных в пункте 2, вызвал массовое заражение других людей, он подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.

Наказание за сознательное заражение людей COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями будет назначать суд. Уголовное производство будут открывать по требованию потерпевшей стороны.