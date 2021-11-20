У рамках заходу покажуть 5 нових українських фільмів, серед яких – "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча. Покази пройдуть у кінотеатрі Cinéma Le Balzac.

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"Мої думки тихі"

Це трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча, яка описує проблему батьків та дітей. Вперше стрічку показали у 2019 році на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Там вона отримала спеціальну премію від журі. У прокат фільм вийшов у січні 2020 року. Одну з головних ролей у ньому зіграла актриса Ірма Вітовська.

"Мої думки тихі" – це історія про молодого звукорежисера, який вирушає на Закарпаття, аби записати голоси рідкісних тварин та птахів. Таке замовлення він отримав від клієнта-іноземця. Втім, з хлопцем у мандрівку вирушає і його мати. Вона часто дорікає синові через особисте життя, тож конфліктів не оминути.

Дивіться трейлер до фільму: "Мої думки тихі":

"Борщ. Секретний інгредієнт"

Український документальний фільм режисера Дмитра Кочнєва. У ньому шеф-кухар Євген Клопотенко вирушає в подорож Україною, аби віднайти секретні інгредієнти борщу. Він відвідав, зокрема, Одесу, Івано-Франківськ, Ужгород, Київщину, Прикарпаття, Житомирщину та Полтавщину. Крім цього, поспілкувався з кримськими татарами у Києві й навіть поїхав у їдальню Чорнобильської АЕС.

Дивіться трейлер до фільму: "Борщ. Секретний інгредієнт"

"Еґреґор"

Це пригодницький трилер з елементами містики. Режисером є Станіслав Капралов. Стрічка розповідає про американського детектива Артур, який отримує загадкове послання від свого університетського професора-українця. Фільм у Парижі представлятиме виконавиця головної ролі Олена Лавренюк.

Дивіться трейлер до фільму "Еґреґор":

"Я працюю на цвинтарі"

Художній фільм режисера Олексія Тараненка. Знятий за мотивами однойменної книги "Я працюю на цвинтарі" блогера та письменника Павла Белянського. Головний герой стрічки – колишній архітектор. Тепер він виготовляє пам'ятники й щодня зустрічається різних людей з різними життєвими історіями. Проте і у нього є своя таємниця.

Дивіться трейлер до фільму "Я працюю на цвинтарі":

"Мистецтво відродження"

Документальний фільм Венсана Лефевра. У ньому описана історія французького вуличного художника Сета Глоуппейнтера, який малює на Донбасі. Його мистецтво допомагає мешканцям міста, які постраждали через війну.

Дивіться трейлер до фільму "Мистецтво відродження":