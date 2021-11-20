В рамках мероприятия покажут 5 новых украинских фильмов, среди которых – "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Показы пройдут в кинотеатре Cinéma Le Balzac.

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"Мои мысли тихие"

Это трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича, описывающая проблему родителей и детей. Впервые фильм показали в 2019 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Там он получил специальную премию от жюри. В прокат фильм вышел в январе 2020 года. Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Ирма Витовская.

"Мои мысли тихие" – это история о молодом звукорежиссере, который отправляется в Закарпатье, чтобы записать голоса редких животных и птиц. Такой заказ он получил от клиента-иностранца. Впрочем, с парнем в путешествие отправляется и его мать. Она часто упрекает сына из-за личной жизни, поэтому конфликтов не миновать.

"Борщ. Секретный ингредиент"

Украинский документальный фильм режиссера Дмитрия Кочнева. В нем шеф-повар Евгений Клопотенко отправляется в путешествие по Украине, чтобы найти секретные ингредиенты борща. Он посетил Одессу, Ивано-Франковск, Ужгород, Киевщину, Прикарпатье, Житомирщину и Полтавщину. Кроме того, пообщался с крымскими татарами в Киеве и даже поехал в столовую Чернобыльской АЭС.

Смотрите трейлер к фильму: "Борщ. Секретный ингредиент"

"Эгрегор"

Это приключенческий триллер с элементами мистики. Режиссером является Станислав Капралов. Лента рассказывает об американском детективе Артуре, который получает загадочное послание от своего университетского профессора-украинца. Фильм в Париже будет представлять исполнительница главной роли Елена Лавренюк.

Смотрите трейлер к фильму "Эгрегор":

"Я работаю на кладбище"

Художественный фильм режиссера Алексея Тараненко. Снят по мотивам одноименной книги "Я работаю на кладбище" блоггера и писателя Павла Белянского. Главный герой ленты – бывший архитектор. Теперь он производит памятники и каждый день встречается разных людей с разными жизненными историями. Однако и у него есть своя тайна.

Смотрите трейлер к фильму "Я работаю на кладбище":

"Искусство возрождения"

Документальный фильм Венсана Лефевра. В нем описана история французского уличного художника Сета Глоуппейнтера, рисующего на Донбассе. Его искусство помогает жителям города, пострадавшим из-за войны.

Смотрите трейлер к фильму "Искусство возрождения":