У Німеччині заможні люди більше уваги приділяють своєму раціону. Вони надають перевагу органічній їжі. Жителі з низьким рівнем доходів часто зловживають напівфабрикатами, що впливає на появу зайвих кілограмів. Тож люди із надмірною вагою здебільшого є представниками населення із нижчими за середні доходами. 

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Упакування товарів у супермаркетах

На упаковуванні харчових товарів у Німеччині завжди зазначено, як виготовлялася продукція.


На упакуваннях яєць у Німеччині присутні позначки: Bodenhaltung, Freilandhaltung або Bio Фото GettyImages

Види супермаркетів

Супермаркети в Німеччині різняться за рівнем цін:

  • дискаунтери (економклас) – Penny, Netto, Norma;
  • середньої та високої цінових категорій – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюди також належать гіпермаркети: Kaufland, Real, Globus;
  • магазини з органічною продукцією – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.


У німецьких супермаркетах нерідко можна зустріти відомих осіб / Фото GettyImages

 