У Німеччині заможні люди більше уваги приділяють своєму раціону. Вони надають перевагу органічній їжі. Жителі з низьким рівнем доходів часто зловживають напівфабрикатами, що впливає на появу зайвих кілограмів. Тож люди із надмірною вагою здебільшого є представниками населення із нижчими за середні доходами.
Цікаво 5 стереотипів, які дратують жителів Німеччини
Упакування товарів у супермаркетах
На упаковуванні харчових товарів у Німеччині завжди зазначено, як виготовлялася продукція.
На упакуваннях яєць у Німеччині присутні позначки: Bodenhaltung, Freilandhaltung або Bio / Фото GettyImages
Види супермаркетів
Супермаркети в Німеччині різняться за рівнем цін:
- дискаунтери (економклас) – Penny, Netto, Norma;
- середньої та високої цінових категорій – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюди також належать гіпермаркети: Kaufland, Real, Globus;
- магазини з органічною продукцією – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.
У німецьких супермаркетах нерідко можна зустріти відомих осіб / Фото GettyImages