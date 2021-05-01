В Германии состоятельные люди больше внимания уделяют своему рациону. Они предпочитают органическую пищу. Жители с низким уровнем доходов часто злоупотребляют полуфабрикатами, влияющими на появление лишних килограммов. Поэтому люди с избыточным весом в основном являются представителями населения с доходами ниже среднего .

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Упаковка товаров в супермаркетах

На упаковке пищевых продуктов в Германии всегда указано, как изготавливалась продукция.

Например, на самых дешевых яйцах написано Bodenhaltung . Это означает, что куры находились в закрытом помещении, то есть в тесноте, что, вероятно, не очень гуманно. На более дорогих яйцах есть маркировка Freilandhaltung . Такая отметка свидетельствует о том, что птицы неограниченно находились на свежем воздухе. Самые дорогие яйца имеют надпись Bio, который подтверждает, что у птиц много пространства, они всегда находились на свежем воздухе, им дают органический корм, а в случае заболевания лечат безопасными препаратами.



На упаковках яиц в Германии присутствуют отметки: Bodenhaltung, Freilandhaltung или Bio / Фото GettyImages

Виды супермаркетов

Супермаркеты в Германии различаются по уровню цен:

дискаунтеры (экономкласс) – Penny, Netto, Norma;

– средней и высокой ценовых категорий – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюда также относятся гипермаркеты: Kaufland, Real, Globus;

– магазины с органической продукцией – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.

Интересно, что в немецких супермаркетах нередко можно встретить известных людей: местных музыкантов, писателей или политиков. Так раньше Ангелу Меркель без защитной маски во время пандемии журналисты сфотографировали в супермаркете Hit Ullrich в Берлине. Ее также часто видят в магазине сети Edeka на Фридрихштрассе.