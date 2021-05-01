В Германии состоятельные люди больше внимания уделяют своему рациону. Они предпочитают органическую пищу. Жители с низким уровнем доходов часто злоупотребляют полуфабрикатами, влияющими на появление лишних килограммов. Поэтому люди с избыточным весом в основном являются представителями населения с доходами ниже среднего

Интересно 5 стереотипов, которые раздражают жителей Германии

Упаковка товаров в супермаркетах

На упаковке пищевых продуктов в Германии всегда указано, как изготавливалась продукция.


На упаковках яиц в Германии присутствуют отметки: Bodenhaltung, Freilandhaltung или Bio  Фото GettyImages

Виды супермаркетов

Супермаркеты в Германии различаются по уровню цен:

  • дискаунтеры (экономкласс)  Penny, Netto, Norma;
  • средней и высокой ценовых категорий  Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюда также относятся гипермаркеты: Kaufland, Real, Globus;
  • магазины с органической продукцией  Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.


В немецких супермаркетах нередко можно встретить известных людей / Фото GettyImages

 