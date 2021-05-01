В Германии состоятельные люди больше внимания уделяют своему рациону. Они предпочитают органическую пищу. Жители с низким уровнем доходов часто злоупотребляют полуфабрикатами, влияющими на появление лишних килограммов. Поэтому люди с избыточным весом в основном являются представителями населения с доходами ниже среднего.
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Упаковка товаров в супермаркетах
На упаковке пищевых продуктов в Германии всегда указано, как изготавливалась продукция.
На упаковках яиц в Германии присутствуют отметки: Bodenhaltung, Freilandhaltung или Bio / Фото GettyImages
Виды супермаркетов
Супермаркеты в Германии различаются по уровню цен:
- дискаунтеры (экономкласс) – Penny, Netto, Norma;
- средней и высокой ценовых категорий – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюда также относятся гипермаркеты: Kaufland, Real, Globus;
- магазины с органической продукцией – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.
В немецких супермаркетах нередко можно встретить известных людей / Фото GettyImages