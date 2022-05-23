Безкоштовний мобільний зв'язок у Латвії

Так, тепер українці, які через війну в Україні опинилися у Латвії, зможуть ще 3 місяці безоплатно телефонувати своїм рідним, близьким та друзям, що залишилися вдома або ж знайшли прихисток в інших країнах Європи. Якщо сумарно, то латвійські оператори Tele2 і LMT безкоштовно надаватимуть свої послуги українським біженцям пів року – до середини серпня.

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Україна майже три місяці бореться за свою свободу. З початком війни в Україні LMT на три місяці забезпечила українських біженців у Латвії безкоштовним зв'язком та інтернетом. Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів,

– заявив президент LMT Юріс Бінде.

Де українці можуть отримати спеціальні SIM-карти

Мобільні карти з безкоштовним інтернетом та зв'язком роздають у спеціалізованих магазинах вище згаданих операторів або в українському центрі підтримки, що розташований у Ризі (вулиця Калькю, 1) чи в офісі Ziedot (Рига, вулиця Селпілс, 2с).

24 лютого ми прийняли рішення виділити 10 000 спеціальних SIM-карток тим українцям, які, рятуючись від війни, прибудуть до Латвії. Спочатку планувалося, що безкоштовний мобільний зв'язок ми надамо на три місяці, але військові дії в Україні, на жаль, не закінчуються, тож продовжимо в рамках своїх можливостей допомагати людям, які зараз не можуть повернутися до своїх домівок,

– зазначив голова правління "Tele2" Валдіс Ванцович.

Цікава статистика. Тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів. Якщо до початку війни вона становила близько 1 000 хвилин (16 годин) на день, то зараз цей показник досягає 50 000 хвилин (833 години) на день.

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