Бесплатная мобильная связь в Латвии

Так, теперь украинцы, которые в результате войны в Украине оказались в Латвии, смогут еще 3 месяца безвозмездно звонить своим родным, близким и друзьям, оставшимся дома или нашедшим убежище в других странах Европы. Если суммарно, то латвийские операторы Tele2 и LMT будут бесплатно предоставлять свои услуги украинским беженцам полгода – до середины августа.

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Украина почти три месяца сражается за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца снабдила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продолжаем эту возможность и все украинские беженцы Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней,

– заявил президент LMT Юрис Бинде.

Где украинцы могут получить специальные SIM-карты

Мобильные карты с бесплатным интернетом и связью раздают в специализированных магазинах вышеупомянутых операторов или в украинском центре поддержки, расположенном в Риге (улица Калькю, 1), а также в офисе Ziedot (Рига, улица Селпилс, 2с).

24 февраля мы приняли решение выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут в Латвию. Сначала планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, так что продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома,

– отметил председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

Интересная статистика. Продолжительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. Если до начала войны она составляла около 1000 минут (16 часов) в день, то сейчас этот показатель достигает 50 000 минут (833 часа) в день.