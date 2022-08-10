Для біженців в Швейцарії запустили онлайн-консультації

Щоб спростити процес з'ясування певних питань, швейцарський Червоний Хрест запустив спеціальну платформу. Всі консультації можна отримати онлайн.

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Так, на онлайн-платформі для допомоги українським біженцям можна дізнатися деталі щодо:

пошуку житла

фінансової та медичної допомоги

оформлення тимчасового захисту

користування транспортом та забезпечення інших щоденних потреб

Згодом інформацію планують доповнити можливостями щодо працевлаштування, освіти і життя в Швейцарії.

Зазначається, що платформа доступна 5 мовами – українською, російською, французькою, німецькою та італійською.

Також можна доєднатися до Telegram-каналу, який модерують волонтери. В месенджері можна отримати відповіді на питання, які ви не знайшли на сайті. Щоб дізнатися більше інформації щодо конкретних правил певного кантону чи муніципалітету, користувачі мають змогу під'єднати геотрекінг.