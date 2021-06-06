Дивовижна Швеція: 10 цікавих фото, які розкриють сутність культури країни

12:52

ІКЕА, фрикадельки, Альфред Нобель – далеко не всі здобутки Швеції, про які необхідно знати кожному. У країні продумано все до дрібниць, і комфортно жити тут не тільки людям, але навіть рибам, птахам, тваринам та деревам.