Дивовижна Швеція: 10 цікавих фото, які розкриють сутність культури країни

6 червня 2021 , 12:52
Читать новость на русском

Джерело:

"Чудо Світ"

ІКЕА, фрикадельки, Альфред Нобель – далеко не всі здобутки Швеції, про які необхідно знати кожному. У країні продумано все до дрібниць, і комфортно жити тут не тільки людям, але навіть рибам, птахам, тваринам та деревам.

У скандинавській країні панують розміреність та порядок. Пропонуємо вашій увазі 10 фото, які підтверджують, що Швеція – це унікальний приклад високого рівня сучасної цивілізації.

Цікаво Тут не заведено розкошувати та вихвалятись достатком, – українець про життя у Литві

Обережно, діджиталізовані! На дорогах водіїв попереджають про пішоходів, які можуть "зависнути" у смартфонах під час перетину проїжджої частини

Важливе попередження для водіїв / Фото Reddit

У меблевому магазині є окремий вхід до туалету для дітей

Комфортні умови для найменших / Фото Reddit

Природа – важливіша за комфорт! На пішохідній доріжці не стали вирубувати дерева, які люди можуть просто обійти

Максимальна інтеграція з природою / Фото Reddit

Чому б не збудувати будинки на будинках? Цікавий підхід архітекторів у Стокгольмі

Неординарне архітектурне рішення / Фото Reddit

Музика для гризунів: в Лунді відкрили музичний магазин для мишей

Мистецькі примхи мишей / Фото Reddit

На одному з вокзалів дверні ручки громадського туалету підсвічені червоним та зеленим кольорами. Світлодіоди вказують на те, чи зайнята кабінка

Інноваційний підхід у громадських туалетах / Фото Reddit

Поблизу шведського музею, який розташований за кілька десятків кілометрів від найближчого населеного пункту, встановили лавки з WiFi та можливістю бездротової зарядки гаджетів

Лавки з інтернетом та можливістю зарядити смартфон / Фото Pikabu

Дерева можуть "попросити" підлити себе, якщо їм не вистачає води. Це можливо завдяки спеціально імплантованим сенсорам

Дерева мають спеціальні чипи для контролю вологи / Фото Reddit

Раціональне використання простору: під мостом створили скейт-парк для молоді

Скейт-парк для молоді під мостом / Фото Reddit

Комфортна міграція: у Швеції встановлені рибопропускні механізми для безпечної міграції лосося

Конструкції для комфортного пересування лосося / Фото Reddit

Автор: Сергій Зятюк