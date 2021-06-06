У скандинавській країні панують розміреність та порядок. Пропонуємо вашій увазі 10 фото, які підтверджують, що Швеція – це унікальний приклад високого рівня сучасної цивілізації.
Цікаво Тут не заведено розкошувати та вихвалятись достатком, – українець про життя у Литві
Обережно, діджиталізовані! На дорогах водіїв попереджають про пішоходів, які можуть "зависнути" у смартфонах під час перетину проїжджої частини
Важливе попередження для водіїв / Фото Reddit
У меблевому магазині є окремий вхід до туалету для дітей
Комфортні умови для найменших / Фото Reddit
Природа – важливіша за комфорт! На пішохідній доріжці не стали вирубувати дерева, які люди можуть просто обійти
Максимальна інтеграція з природою / Фото Reddit
Чому б не збудувати будинки на будинках? Цікавий підхід архітекторів у Стокгольмі
Неординарне архітектурне рішення / Фото Reddit
Музика для гризунів: в Лунді відкрили музичний магазин для мишей
Мистецькі примхи мишей / Фото Reddit
На одному з вокзалів дверні ручки громадського туалету підсвічені червоним та зеленим кольорами. Світлодіоди вказують на те, чи зайнята кабінка
Інноваційний підхід у громадських туалетах / Фото Reddit
Поблизу шведського музею, який розташований за кілька десятків кілометрів від найближчого населеного пункту, встановили лавки з WiFi та можливістю бездротової зарядки гаджетів
Лавки з інтернетом та можливістю зарядити смартфон / Фото Pikabu
Дерева можуть "попросити" підлити себе, якщо їм не вистачає води. Це можливо завдяки спеціально імплантованим сенсорам
Дерева мають спеціальні чипи для контролю вологи / Фото Reddit
Раціональне використання простору: під мостом створили скейт-парк для молоді
Скейт-парк для молоді під мостом / Фото Reddit
Комфортна міграція: у Швеції встановлені рибопропускні механізми для безпечної міграції лосося
Конструкції для комфортного пересування лосося / Фото Reddit