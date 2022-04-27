Дивіться, як виглядає найдовший підвісний міст у світі, який скоро відкриється у Чехії

Уже в середині травня в Чехії зявиться ще одна туристична точка – "Sky Bridge 721". У чеському селищі Dolní Morava відкриється найбільший у світі підвісний міст.

Наразі, коли саме буде урочисте відкриття "Sky Bridge 721", невідомо. Однак деякі джерела повідомляють, що захід запланований орієнтовно на 14 – 15 травня.

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Підвісний міст "Sky Bridge 721" у цифрах

Довжина – 721 метр;

Ширина – 1,2 метра;

Висота над річковою долиною – 95 метрів від землі;

Використано 1030 кубометрів бетону та 405 тонн металоконструкцій;

Загальна маса підвісних тросів – 158 тонн, а інших допоміжних елементів – 20 тонн;

Діаметр головного каната – 76 міліметрів.

Скільки коштуватимуть квитки

Дорослим за прогулянку мостом доведеться заплатити 350 кро н (купівля онлайн) або 390 крон (купівля у касі).

за прогулянку мостом доведеться заплатити н (купівля онлайн) або (купівля у касі). Дитячий квиток (від 3 до 15 років) обійдеться у 245 та 270 крон відповідно.

Придбати квитки можна буде на сайті Skybridge721.

Досі найдовшим підвісним мостом у світі був міст у Португалії, розташований у геопарку Arouca за 80 кілометрів від міста Порту. Його довжина становить 516 метрів, а висота – 176 метрів.

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