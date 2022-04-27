Наразі, коли саме буде урочисте відкриття "Sky Bridge 721", невідомо. Однак деякі джерела повідомляють, що захід запланований орієнтовно на 14 – 15 травня.
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Підвісний міст "Sky Bridge 721" у цифрах
- Довжина – 721 метр;
- Ширина – 1,2 метра;
- Висота над річковою долиною – 95 метрів від землі;
- Використано 1030 кубометрів бетону та 405 тонн металоконструкцій;
- Загальна маса підвісних тросів – 158 тонн, а інших допоміжних елементів – 20 тонн;
- Діаметр головного каната – 76 міліметрів.
Скільки коштуватимуть квитки
- Дорослим за прогулянку мостом доведеться заплатити 350 крон (купівля онлайн) або 390 крон (купівля у касі).
- Дитячий квиток (від 3 до 15 років) обійдеться у 245 та 270 крон відповідно.
Придбати квитки можна буде на сайті Skybridge721.
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