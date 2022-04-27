В настоящее время, когда именно будет торжественное открытие "Sky Bridge 721", неизвестно. Однако некоторые источники сообщают, что мероприятие запланировано ориентировочно на 14 – 15 мая.
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Подвесной мост "Sky Bridge 721" в цифрах
- Длина – 721 метр;
- Ширина – 1,2 метра;
- Высота над речной долиной – 95 метров от земли;
- Использовано 1030 кубометров бетона и 405 тонн металлоконструкций;
- Общая масса подвесных тросов – 158 тонн, а других вспомогательных элементов – 20 тонн;
- Диаметр главного каната – 76 миллиметров.
Сколько будут стоить билеты
- Взрослым за прогулку по мосту придется заплатить 350 крон (покупка онлайн) или 390 крон (покупка в кассе).
- Детский билет (от 3 до 15 лет) обойдется в 245 и 270 крон соответственно.
Купить билеты можно будет на сайте Skybridge721.
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