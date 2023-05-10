Діти українців, які отримали тимчасовий захист у Словаччині, мають право на безкоштовну освіту. До кінця травня українські батьки можуть влаштувати дитину в словацький садочок, але потрібно поквапитись, бо місця закінчуються швидко.

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Дошкільна освіта у Словаччині є обов'язковою для малюків, які досягли п'ятирічного віку. Проте українські діти, які отримали тимчасовий притулок у країні, не зобов'язані відвідувати школу чи дитсадок. Це питання вирішують виключно батьки. Словацькі садочки готові приймати малюків віком від трьох років.

Як обрати садочок у Словаччині

Врахуйте, що кожен дошкільний заклад має свій власний термін подачі документів. Для початку оберіть локацію, куди вам зручно діставатися щодня. Скористайтеся спеціальною картою від Міністерства освіти Словаччини, щоб побачити вільні місця у садочках. На цій же мапі можна знайти контактну інформацію дошкільного закладу. Потрібно зв'язатися з ним напряму.

Які документи підготувати

Перш за все, потрібно мати документ, який підтверджує тимчасовий захист. Далі батькам необхідно подати заяву та довідку від лікаря-педіатра, що дитина може відвідувати дитсадок. Можна принести документи особисто або ж скористатись електронною поштою. Після подачі заяви дирекція закладу буде вирішувати, приймати дитину чи ні. Відповідь про зарахування директор дитсадка має надати не пізніше 30 червня.

До якої групи зарахують малюка

Вашу дитину буде зараховано до дитячої групи, відповідно до віку, рівня розвитку та володіння мовою. Обов'язково повідомте директора садка про особливі потреби вашої дитини: від стану здоров'я і до уподобань у їжі. Щоб позбутися мовного бар'єра, школи та садочки організовують спеціальні курси словацької та англійської мови.

Також у Словаччині є приватні дитсадки. Туди малюка влаштувати простіше, але вони не безкоштовні. Сума за таке навчання може досягати до 300 євро на місяць.