Дети украинцев, получивших временную защиту в Словакии, имеют право на бесплатное образование. До конца мая украинские родители могут устроить ребенка в словацкий садик, но нужно поторопиться, потому что места заканчиваются быстро.

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Дошкольное образование в Словакии обязательно для малышей, достигших пятилетнего возраста. Однако украинские дети, получившие временное убежище в стране, не обязаны посещать школу или детский сад. Это решают только родители. Словацкие садики готовы принимать детей в возрасте от трех лет.

Как выбрать садик в Словакии

Учтите, что каждое дошкольное учреждение имеет свой срок подачи документов. Для начала выберите локацию, куда вам удобно добираться каждый день. Воспользуйтесь специальной картой от Министерства образования Словакии, чтобы увидеть свободные места в садах. На этой же карте можно найти контактную информацию дошкольного учреждения. Необходимо связаться с ним напрямую.

Какие документы подготовить

Прежде всего, нужно иметь документ, подтверждающий временную защиту. Далее родителям необходимо подать заявление и справку от врача-педиатра, что ребенок может посещать детский сад. Можно принести документы лично или воспользоваться электронной почтой. После подачи заявления дирекция заведения будет решать, принимать ребенка или нет. Ответ о зачислении директор детсада должен предоставить не позднее 30 июня.

В какую группу определят малыша

Ваш ребенок будет отправлен в детскую группу, согласно возрасту, уровню развития и владения языком. Обязательно сообщите директору сада об особых потребностях вашего ребенка: от состояния здоровья и до предпочтений в еде. Чтобы избавиться от языкового барьера, школы и сады организуют специальные курсы словацкого и английского языка.

Также в Словакии есть частные детсады. Туда малыша устроить проще, но они не бесплатны. Сумма за такое обучение может достигать 300 евро в месяц.