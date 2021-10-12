З дитиною за кордон: адвокатка пояснила нові правила виїзду неповнолітніх за межі України

Кабінет міністрів нещодавно змінив процедуру виїзду неповнолітніх громадян України за кордон. Так, тепер надати згоду на тимчасовий виїзд дитини за межі країни можна буде в електронній формі. Сімейна адвокатка Катерина Власюк прокоментувала нововведення.

Процедура подорожі за межі України з дитиною стане простішою завдяки додатку "Дія". За словами адвокатки, порядок виїзду за кордон був спрощений ще два роки тому під егідою Міністерства юстиції, однак нові зміни фізично полегшать процедуру виїзду за кордон.

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Коментарі адвокатки щодо оновлених правил виїзду з дитиною за кордон

Катерина Власюк зазначає, що згідно із законопроєктом, потрібну інформацію будуть вносити до держреєстру актів цивільного стану через портал "Дія" або дані вноситиме нотаріус на підставі нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Термін дії такої згоди становить три роки.

Завдяки останнім змінам нотаріальну згоду тепер зможуть побачити прикордонники у відповідному реєстрі актів державного стану. Тож якщо людина ненароком забула доручення чи заяву, то повертатися з аеропорту за документами більше не буде необхідності.

Документи, відображені у додатку "Дія", також допоможуть спростити процедуру перетину державного кордону.

Важливо, що згоду на тимчасовий виїзд за кордон дозволили на три роки, адже раніше українські прикордонники керувалися правилом "одна заява на один виїзд". Це хороший момент, оскільки не потрібно буде постійно звертатися до другого з батьків. Можна отримати згоду на три роки і виїжджати впевнено за кордон. Катерина Власюк Сімейна адвокатка

Адвокатка додає, що вимога повідомляти про поїздку з дитиною за кордон іншого з батьків є важливим моментом у нововведеннях. За те, що один з батьків не повідомив іншого про плани закордонної мандрівки, планують запровадити адміністративну відповідальність. Адже природно, що обоє дорослих хочуть знати, де перебуває їхня дитина.

Також постанова Кабміну передбачає окремі випадки, коли не потрібно звертатися за згодою. Так, у разі якщо один із батьків не відреагував на заяву протягом 10 днів і не надав згоди, то дозвіл на поїздку можна отримати через суд.

У яких випадках згода не потрібна

Так можна намагатися робити й зараз, доповнює Катерина Власюк, але на рішення доводиться чекати занадто довго через перевантаженість судів.

Згода другого з батьків не знадобиться взагалі або не знадобиться у випадку поїздки на термін до 30 днів за таких обставин: