Навчання української мови як іноземної запропонують у кожному районі міста. Про це повідомляє німецько-українська асоціація "Ukrainian Future".

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У Гамбурзі з наступного навчального року українська мова отримує офіційний статус іноземної мови, яку можна обрати для вивчення в середній школі із 6 класу. Уроки будуть розраховані як на дітей, що приїхали нещодавно, так і на тих, які народились або проживають в Німеччині давно.

Пропонується два варіанти вивчення мови:

українська мова як мова за походженням – вивчатиметься як додатковий предмет з оцінкою в табелі;

– вивчатиметься як додатковий предмет з оцінкою в табелі; українська мова як друга або третя іноземна мова – замінить одну з інших іноземних мов.

Для учнів буде можливість скласти випускний іспит, що дозволить підвищити академічні можливості та отримати гарну оцінку в табелі.

Зазначається, що місця навчання ще не визначені, оскільки Schulbehörde очікує на кількість дітей, які залишаться в наступному році. Наразі є перелік шкіл (по дві в кожному районі міста), де буде запропоновано вивчення української мови у другій половині дня тричі на тиждень. Навчання може проводитись у групах, які об'єднують учнів різного віку, наприклад, 5 та 6 класи.

Вивчення української мови у школах є ініціативою Гамбурга, а не загальною програмою в країні. Наразі є великий запит від батьків, тому групи охочих зберуться,

– зазначають в асоціації.

Для організації навчання в школі треба зібрати 15 підписів батьків. Schulbehörde розглядає можливість створення більшої кількості місць у разі великої кількості заяв.

Літні табори для українців у Німеччині

Німеччина пропонує чимало цікавих варіантів відпочинку для дітей. Зокрема, неповнолітні українці можуть долучитись до скаутської програми, або ж взяти абонемент на десятки цікавих розваг у Берліні.

Скаутські табори "‎Пласту"

"‎Пласт" в Німеччині організовує дозвілля для українських дітей. Це скаутський відпочинок з походами, вишколами та цікавими активностями. Найпопулярніші з них проходять у Гессені та Баварії.

Такі табори в Німеччині коштують дорого – 420 євро для молодших дітей і 450 євро для підлітків. Але для українських переселенців надається знижка у 50%. Відтак дозвілля в німецькому "‎Пласті" для українців коштуватиме 210 євро для молодших і 225 євро для підлітків.

Безкоштовний табір у Калау

Волонтери та соціальні працівники в Німеччині допомагають дітям, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення Росії, знайти друзів та адаптуватися. Так, організація "Freie Jugendhilfe" влаштовує безкоштовний відпочинок для українських дітей у місті Калау. Зміна стартує 12 серпня, а табір розрахований на дітей 10 – 17 років.

На учасників чекають екскурсії, графіті, творча майстерня, майстер-класи з кулінарії та випічки, відкритий басейн та настільний футбол.

Абонемент у Берліні

У Берліні за 9 євро можна зробити дітям абонемент на відвідування басейнів, зоопарку та атракціонів. Він називається Super Ferien Pass.Завдяки абонементу діти до 18 років протягом усіх літніх канікул безкоштовно раз на день можуть ходити на ковзанку чи в басейн. Також діти матимуть безплатний вхід до зоопарку, Природничого музею та Саду Брітцера.

Для власників абонемента діятимуть і сотні інших знижок: на відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, спортивних заходів, майстер-класів, а також на екскурсії на корабликах та поїздки на ферми. Тож маленьким українцям точно не доведеться нудьгувати у Берліні.