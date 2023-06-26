За символічною ціною – всього 9 євро – у Берліні можна оформити дитячий сертифікат на літні розваги. Картка Super Ferien Pass відкриває для дітей у столиці Німеччини басейни, ковзанки, музеї та зоопарк. І все це безкоштовно до кінця канікул.
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Безлімітні розваги
Діти в Берліні можуть раз на день відвідувати басейн, стадіон або ковзанку. Також не потрібно платити за квиток до міського зоопарку, Парку тварин, Природничого музею, "Садів світу" та Парку Брітцера.
До кінця літа дітям з Super Ferien Pass пропонують сотні різноманітних знижок: на відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, спортивних матчів та майстер-класів. З абонементом також можна безплатно поїхати на екскурсію на ферму або поплавати на кораблику.
Super Ferien Pass має 3 складових:
- купони на знижки;
- картка в басейн;
- розіграші та події.