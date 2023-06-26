За символічною ціною – всього 9 євро – у Берліні можна оформити дитячий сертифікат на літні розваги. Картка Super Ferien Pass відкриває для дітей у столиці Німеччини басейни, ковзанки, музеї та зоопарк. І все це безкоштовно до кінця канікул.

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Безлімітні розваги

Діти в Берліні можуть раз на день відвідувати басейн, стадіон або ковзанку. Також не потрібно платити за квиток до міського зоопарку, Парку тварин, Природничого музею, "‎Садів світу" та Парку Брітцера.

До кінця літа дітям з Super Ferien Pass пропонують сотні різноманітних знижок: на відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, спортивних матчів та майстер-класів. З абонементом також можна безплатно поїхати на екскурсію на ферму або поплавати на кораблику.

‎Super Ferien Pass має 3 складових:

купони на знижки;

картка в басейн;

розіграші та події.

Абонемент є індивідуальним та дійсний лише для дітей до 18 років, які постійно проживають у Берліні. Придбати Super Ferien Pass можна у багатьох точках у столиці Німеччини. Тут є інтерактивна мапа.