Дістатися до Німеччини буде зручніше та швидше: "Укрзалізниця" налагодила систему поїздок

Укрзалізниця налагодила систему зручних поїздок з України до Німеччини. У цьому їй допомогли партнери – залізниці Польщі та Німеччини.

Тепер дістатися з України до Німеччини буде зручніше та швидше. На маршруті буде лише одна пересадка – в Перемишлі.

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УЗ налагодила систему зручних поїздок до Німеччини

Так, доїхати до Перемишля можна:

поїздами Інтерсіті+ 705/706 та 715/716, які відправляються з Києва щоденно о 8:30 та 17:00 і прибувають відповідно о 19:53 та 5:00;

поїздом 35/36 з Одеси через Львів, що вирушає щоденно о 18:22 і прибуває до Перемишля о 9:07.

Зокрема громадяни України можуть безкоштовно сісти в поїзд із Перемишля до німецького Котбуса. Поїзд курсує по парних днях.

Крім того, щоденно з вокзалу Перемишля відправляється поїзд до Берліна (напряму або з пересадкою в Кракові). Також доступна пересадка на поїзд до німецького Ганновера, відправлення – у непарні дні.



Карта руху потягів УЗ до Німеччини через Перемишль / Фото Укрзалізниці

Зазначається, що подальше пересування територією Німеччини для українців, які покинули Україну після 24 лютого, також безкоштовне. Для цього треба отримати спеціальний безкоштовний квиток "helpukraine".