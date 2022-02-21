Дистанційна робота в Польщі: кому керівники не зможуть заборонити працювати з дому

У Польщі розпочали роботу над змінами до трудового законодавства. Нововведення стосуються законних підстав для дистанційної роботи.

Про це повідомила глава Міністерства сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг. За її словами, останні два роки життя в умовах пандемії коронавірусу показали, що дистанційна робота потрібна.

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Кому польські роботодавці не зможуть відмовити у проханні дистанційної роботи

Марлена Малонг заявила, що, згідно з новим положенням, яке готує Міністерство сім'ї та соціальної політики, роботодавці у Польщі не зможуть відмовити у виконанні роботи дистанційно таким категоріям працівників:

батькам, які виховують дитину до 4 років;

людям, що доглядають за особами з інвалідністю;

вагітним жінкам.

Наразі проєкт перебуває на стадії опрацювання в юридичній комісії.

Я сподіваюся, що цей закон найближчим часом буде направлено на засідання Ради міністрів і ми будемо розглядати його в парламенті. Є ймовірність, що нормативні акти мають бути введені в шестимісячний термін,

– висловилася Марлена Малонг.

Вона додала, що умови дистанційної праці будуть прописуватися у договорі. Важливо, що роботодавець, серед іншого, буде зобов'язаний покривати витрати на дистанційну роботу за місцем проживання або іншим зазначеним працівником місцем. Це витрати, пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією засобів праці, зокрема технічних пристроїв, а також витрати на електроенергію, телекомунікаційні послуги та інше. Все це буде врегульовано та зазначено у правилах внутрішнього розпорядку.

До слова, віддалена робота можлива як з ініціативи працівника, так і за бажанням роботодавця.

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