Про це повідомила глава Міністерства сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг. За її словами, останні два роки життя в умовах пандемії коронавірусу показали, що дистанційна робота потрібна.

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Кому польські роботодавці не зможуть відмовити у проханні дистанційної роботи

Марлена Малонг заявила, що, згідно з новим положенням, яке готує Міністерство сім'ї та соціальної політики, роботодавці у Польщі не зможуть відмовити у виконанні роботи дистанційно таким категоріям працівників:

батькам, які виховують дитину до 4 років;

людям, що доглядають за особами з інвалідністю;

вагітним жінкам.

Наразі проєкт перебуває на стадії опрацювання в юридичній комісії.

Я сподіваюся, що цей закон найближчим часом буде направлено на засідання Ради міністрів і ми будемо розглядати його в парламенті. Є ймовірність, що нормативні акти мають бути введені в шестимісячний термін,

– висловилася Марлена Малонг.

Вона додала, що умови дистанційної праці будуть прописуватися у договорі. Важливо, що роботодавець, серед іншого, буде зобов'язаний покривати витрати на дистанційну роботу за місцем проживання або іншим зазначеним працівником місцем. Це витрати, пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією засобів праці, зокрема технічних пристроїв, а також витрати на електроенергію, телекомунікаційні послуги та інше. Все це буде врегульовано та зазначено у правилах внутрішнього розпорядку.

До слова, віддалена робота можлива як з ініціативи працівника, так і за бажанням роботодавця.

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