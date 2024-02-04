Дім мрії у Boeing 727: неймовірна історія перетворення списаного літака на заміський будинок

Мабуть, кожному з нас бодай раз у житті кортіло відокремитися від усього навколишнього, і збудувати собі дім десь у лісі, чи на березі моря. Але, ймовірно, не багато уявляли свій будинок мрії на борту літака. Хоча, щонайменше одна людина все ж думала про це і втілила задум.

Так, у 2019 році новозеландський фермер Ніл Магфорд шукав на місцевому інтернет-аукціоні сходи. Вони були потрібні, щоб його онуки могли забиратися на збудовану на дереві хатину, але все пішло зовсім не так. Як замість сходів чоловік придбав літак – читайте далі!

Зауважте Мандрівник без ніг та лише з трьома пальцями рук здійснив мрію й підкорив Еверест

Чоловік зробив будинок на борту Boeing 727 у Новій Зеландії

На сайті Ніл знайшов ідеальний варіант з одним але – ці сходи були приєднані до фюзеляжу списаного авіалайнера Boeing 727 ВПС Нової Зеландії. Для фермера це не стало на заваді, і він вирішив: "чому б не купити весь лот".

Місцевому телебаченню Магфорд розповів, що покупка коштувала йому 283 долари. При цьому доставка літака на земельну ділянку коштувала значно дорожче. Щоб вантажівки могли вивезти з аеропорту фюзеляж літака, довелося навіть припиняти роботу аеродрому.

Так почалася 4-річна історія з перетворення списаного авіалайнера на заміський будинок.

Boeing 727 NZ7272 ВПС Нової Зеландії у 1987 році / Фото Dick Gilbert

У своє розпорядження новозеландський фермер отримав лише частину літака – Boeing 727, випущеного 1968 року. До 1981 його використовувала для перевезень пасажирів американська авіакомпанія United Airlines, а потім викупили ВПС Нової Зеландії, і літак почав літати під реєстрацією NZ7272.

У 2003 році військові списали авіалайнер, і кілька років він використовувався з тренувальною метою. Повітряне судно спочатку передбачали зберегти повністю та передати його до музею ВПС Нової Зеландії. Проте, в організації не було необхідного приміщення для розміщення, та і його доставка на виставковий майданчик була ще викликом.

Неймовірна історія перетворення списаного літака на заміський будинок / Скриншот з відео 1News

Компромісне рішення включало демонтаж літака. Музей забрав носову частину з кабіною пілотів, двигун і шасі, а на інтернет-аукціон як брухт виставили хвостову частину фюзеляжу з вбудованими сходами, з одним крилом і однією стійкою шасі. Саме цей лот і викупив Ніл Магфорд.

Як чоловік перетворював Boeing 727 на заміський будинок?

За словами Ніла Магфорда, зведення будинку на основі літака не було бюджетним.

Воно коштувало як будівництво аналогічного за площею звичайного будинку. Втім, звичайний будинок не викликав би такої уваги місцевої публіки як авіабудинок на базі Boeing 727,

– каже фермер.

На основі фюзеляжу фермер збудував будинок площею 150 квадратних метрів. На місці кабіни пілотів він зробив терасу, а у фюзеляжі – кімнати й кухню.

Дім мрії на борту літака: дивіться відео

При цьому всередині будинку-літака фермер точково зберіг елементи салону – тут можна зустріти індивідуальні панелі з освітленням та полиці для ручної поклажі. Повний антураж збережений у туалеті – він виглядає саме так, як у Boeing 727.

Зауважимо, у Кореї побудують найбільше колесо огляду у світі. Гігантський атракціон матиме назву Seoul Twin Eye, і буде заввишки 180 метрів. Яка особливість, окрім величезних розмірів, буде в колеса огляду — читайте за посиланням!