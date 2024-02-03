Коли Ланфрі було 29 років, він сім місяців провів у лікарні. А два з них – у комі. Причиною став менінгіт та менінгококовий сепсис.

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Ситуація була настільки серйозною, що, зрештою, лікарні ухвалили рішення про ампутацію кінцівок Андреа. Чоловік втратив обидві ноги (нижче коліна), а також – сім пальців на руках.

Як Андре здійснював свою мрію

Переживши це, Андреа навіть й гадки не мав здаватися. Він мріяв стати спринтером й був готовий тяжко працювати, аби це стало реальністю.

Менш як рік знадобився Ланфрі, аби долучитися до збірної Італії з легкої атлетики. На чемпіонатах Європи та світу з паралімпійської легкої атлетики Андреа здобув срібні та бронзові медалі.

Наступною ціллю Ланфрі стало стати першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка підкорила Еверест. У цю мандрівку Андреа вирушив з Лукою – своїм другом. Вони вирішили підкорювати вершину у класичному стилі.

Сходження на Еверест коштувало титанічних зусиль. Водночас Андреа зізнавався, що навіть на мить у нього не було думки зупинитися. Внутрішні відчуття Ланфрі завжди залишалися дуже позитивними.

Я не винайшов нічого нового, я просто навчився робити все інакше, ніж раніше. – Я адаптую рухи до своїх потреб і можливостей,

– розповів чоловік.

Щоб підкорити Еверст Андреа та Лука знадобилося 2,5 місяці – на 2 тижні менше, аніж очікувалося. Ланфрі зізнався, що дуже розхвилювався, коли побачив Еверест. Він пригадав усі тренування, які допомогли йому дійти до мети.