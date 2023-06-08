Допоможе заробляти більше: в Польщі для українців почався новий набір на безплатну IT-програму

Фундація Digital University відкриває черговий набір на програму Work in Tech Ukraine. Вона займається підготовкою повнолітніх українців до роботи в IT-секторі за підтримки Google.org та некомерційної ініціативи INCO.

Програма скерована до всіх українців у Польщі й пропонує на платформі Coursera на вибір два онлайн-напрямки:

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google (близько 155 годин),

ІТ-підтримка від Google (близько 120 годин).

Читайте також Третина українських біженок вже працевлаштувалися за кордоном: чи повернуться вони додому