Програма скерована до всіх українців у Польщі й пропонує на платформі Coursera на вибір два онлайн-напрямки:
- Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google (близько 155 годин),
- ІТ-підтримка від Google (близько 120 годин).
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Що треба знати про навчання?
Кожен з них складається з 5 модулів і дозволяє отримати кваліфікацію, необхідну для початку кар'єри в ІТ.
Після закінчення курсу учасники отримають Google Professional Certificate, що дозволить працювати в ІТ-сфері.
Фундація Digital University відкриває набір на програму Work in Tech Ukraine / Фото Digital University
Заявки на участь у програмі Work in Tech Ukraine можуть подавати повнолітні громадяни України, які проживають в Польщі. Перевага надаватиметься:
- безробітним (або тим, чия робота перебуває під загрозою),
- особам, які володіють англійською мовою на рівні не нижче A2 й готові приділити навчанню 15 – 20 годин на тиждень.
Навчання триватиме до 31 серпня 2023 року. Заповнити заявку можна за посиланням.