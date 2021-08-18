Відеоролики від закордонних українців ініційовані у межах проєкту "Усе моє, все зветься Україна". У них представники діаспори та українських громад вітають земляків зі знаковою датою та подекуди діляться своїми успіхами за кордоном.
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Українська Асоціація "Єдність" (Угорщина): дивіться відеопривітання
Українська громада Кіпру: дивіться відеопривітання
Українська громада міста Трапані (Італія): дивіться відеопривітання
Український ансамбль "Червоні Коралі" з Гааги (Нідерланди): дивіться відеопривітання
Українська школа Арлону (Бельгія) та спільнота "Україномовний Люксембург": дивіться відеопривітання
"Дім українських традицій" (Угорщина): дивіться відеопривітання
Об'єднання українців у Польщі: дивіться відеопривітання
Голова Об'єднання Лемків (Польща): дивіться відеопривітання
Привітання від українців з Латвії: дивіться відео