Відеоролики від закордонних українців ініційовані у межах проєкту "Усе моє, все зветься Україна". У них представники діаспори та українських громад вітають земляків зі знаковою датою та подекуди діляться своїми успіхами за кордоном.

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Українська Асоціація "Єдність" (Угорщина): дивіться відеопривітання

Українська громада Кіпру: дивіться відеопривітання

Українська громада міста Трапані (Італія): дивіться відеопривітання

Український ансамбль "Червоні Коралі" з Гааги (Нідерланди): дивіться відеопривітання

Українська школа Арлону (Бельгія) та спільнота "Україномовний Люксембург": дивіться відеопривітання

"Дім українських традицій" (Угорщина): дивіться відеопривітання

Об'єднання українців у Польщі: дивіться відеопривітання

Голова Об'єднання Лемків (Польща): дивіться відеопривітання

Привітання від українців з Латвії: дивіться відео