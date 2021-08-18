Видеоролики от зарубежных украинцев инициированы в рамках проекта "Все моё, все называется Украина". В них представители диаспоры и украинских общин поздравляют земляков со знаковой датой и иногда делятся своими успехами за рубежом.
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Украинская Ассоциация "Единство" (Венгрия): смотрите видеопоздравление
Украинская община Кипра: смотрите видеопоздравление
Украинская община города Трапани (Италия): смотрите видеопоздравление
Украинский ансамбль "Красные Корали" из Гааги (Нидерланды): смотрите видеопоздравление
Украинская школа Арлона (Бельгия) и сообщество "Украиноязычный Люксембург": смотрите видеопоздравление
"Дом украинских традиций" (Венгрия): смотрите видеопоздравление
Объединение украинцев в Польше: смотрите видеопоздравление
Председатель Объединения Лемков (Польша): смотрите видеопоздравление
Поздравление от украинцев из Латвии: смотрите видео