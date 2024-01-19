Країна ЄС попросила деяких біженців з України виїхати навесні: про що йдеться

Частині біженців від війни в Україні дозволили залишитися в Нідерландах тільки до весни. Це стосується тих, хто не має українського громадянства.

У Нідерландах особам, які не мають українського паспорта, але виїхали з України через повномасштабне вторгнення, дозволили залишатися до 4 березня 2024 року. Що чекає на громадян третіх країн, які знайшли притулок у Нідерландах — читайте далі.

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Біженці з третіх країн, які прибули з України

Для біженців, які прибули з України, але не мають українського громадянства, хотіли скасувати тимчасовий захист ще у вересні 2023 року. Але відклали це рішення.

До Нідерландів переїхали близько 2 900 осіб, які тимчасово перебували на території України під час вторгнення Росії. Більшість із них тут навчалися або працювали. Серед цих біженців найбільше студентів із Нігерії, Марокко, Танзанії та Індії.

Суд скасував попереднє рішення нідерландського міністра юстиції Еріка ван дер Бурга щодо позбавлення прав на проживання та пільги для біженців, які не мають українського громадянства. Урядовець видав його у вересні минулого року. Тепер міністр має повернутися до попередніх інструкцій, які надавали людям, які проживали в Україні за посвідками, ті ж права, що й українським громадянам у Нідерландах.

Хто саме має виїхати з Нідерландів

Після лютого 2022 року уряд Нідерландів прийняв біженців з України (навіть без українського паспорта) й запропонував їм спеціальний статус. Він надавав негайний доступ до роботи, охорони здоров'я та освіти. Також біженці отримали житло у муніципальних притулках.

Але у липні 2023 року міністр юстиції скасував цю підтримку через побоювання, що це може зробити Нідерланди занадто привабливими для біженців з третіх країн. Державна рада у своєму рішенні постановила, що не було жодних правових підстав для того, щоб міністр переніс дату закінчення їхніх прав на вересень 2023 року.

Євросоюз вирішив продовжити захист для українців та іноземців із постійним дозволом на проживання в Україні до 4 березня 2025 року. Але це не стосується людей із тимчасовими посвідками на проживання в Україні. Саме цим біженцям таки доведеться повернутися в Україну чи до країни свого походження після 4 березня 2024 року. Також їм пропонують альтернативу — подати заяву про надання притулку (міжнародного захисту) через звичайну систему.

Українців у Нідерландах побільшало

Наприкінці осені у Нідерландах значно зросла кількість українців, які шукають тимчасового захисту. Значна частина цих біженців до цього вже проживала у інших європейських країнах. Через великий потік переселенців у притулках вже давно бракує місць.

Українців у Нідерландах закликали виїхати з притулків і почати орендувати житло. З таким проханням до біженців звернулось Міністерство юстиції країни. Притулки для екстреного розміщення у державі заповнені майже повністю — на 99,3%. Нині в Нідерландах проживають понад 100 тисяч українців і 83 тисячі з них оселилися в державних притулках. Через це влада Нідерландів не може розселити новоприбулих біженців.