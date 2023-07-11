Дитячі історії війни: наймолодша волонтерка з Японії приїхала до України і зустрілася з подругою
Джерело:Укрінформ
10-річна японська волонтерка Міраї Шіраіші відвідає кілька українських міст. Вона приїхала, щоб поспілкуватися з українськими дітьми, які відчули, що таке війна.
Напередодні дівчинка відвідала Миколаїв. Міраї кілька днів подорожуватиме містами України разом із мамою та проєктом "Дитячий погляд на недитячу війну". Маленька волонтерка збирає історії дітей, які пережили жахи війни.
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Маленька дівчинка з великим серцем
Міраї Шіраіші – маленька японська зірка: постійна учасниця популярних конкурсів краси і наймолодша волонтерка японської благодійної організації, яка опікується Україною.
10-річна дівчинка збирає допомогу для українських дітей із жовтня 2022 року, відвідуючи різні країни. А цього разу вона приїхала до України, щоб особисто почути дитячі історії війни. До Миколаєва дівчинка вже побувала на Закарпатті та ще планує відвідати Київщину, Дніпро та Харків.
Мета мого перебування в Україні – донести всім людям у світі те, що я побачила і почула тут. Донести дитячі історії. Я збираю гроші для українських дітей,
— розповіла Міраї Шіраіші.
Наймолодша японська волонтерка в Миколаєві / Фото з фейсбуку організації "Постраждалі діти війни"
За словами волонтерки, крім звичайних акцій та зборів, вони продають футболки з логотипами в Японії й передають отримані кошти через фонд на підтримку постраждалих дітей в Україні.
Зустріч із подругою
Свою місію з підтримки українських дітей Міраї розпочала із Закарпаття. В Ужгороді її з мамою зустріла Олександра Паскаль – семирічна гімнастка з Одещини, яка минулого року втратила ніжку під час російського обстрілу.
Дізнавшись історію маленької Саші з України, японська дівчинка розчулилась, бо й сама займається гімнастикою. Міраї написала Олександрі у соцмережі слова підтримки й так, спілкуючись через перекладач, дівчата потоваришували.
Японка Міраї Шіраіші та українка Олександра Паскаль / Фото з фейсбуку Закарпатської ОВА
Дівчатка зустрілись вперше, але до цього довго листувались. Міраї навіть збирала гроші в Японії на допомогу для Олександри. Аби підтримати українську подругу, дівчинка виходила на вулиці Осаки й Токіо з плакатами. І так зібрала понад 600 доларів, які змогла передати українці особисто.
Тепер дівчата разом займаються проєктом "Дитячий погляд на недитячу війну".