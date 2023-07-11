Напередодні дівчинка відвідала Миколаїв. Міраї кілька днів подорожуватиме містами України разом із мамою та проєктом "‎Дитячий погляд на недитячу війну". Маленька волонтерка збирає історії дітей, які пережили жахи війни.

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Маленька дівчинка з великим серцем

Міраї Шіраіші – маленька японська зірка: постійна учасниця популярних конкурсів краси і наймолодша волонтерка японської благодійної організації, яка опікується Україною.

10-річна дівчинка збирає допомогу для українських дітей із жовтня 2022 року, відвідуючи різні країни. А цього разу вона приїхала до України, щоб особисто почути дитячі історії війни. До Миколаєва дівчинка вже побувала на Закарпатті та ще планує відвідати Київщину, Дніпро та Харків.

Мета мого перебування в Україні – донести всім людям у світі те, що я побачила і почула тут. Донести дитячі історії. Я збираю гроші для українських дітей,

— розповіла Міраї Шіраіші.

Наймолодша японська волонтерка в Миколаєві / Фото з фейсбуку організації "‎Постраждалі діти війни"

За словами волонтерки, крім звичайних акцій та зборів, вони продають футболки з логотипами в Японії й передають отримані кошти через фонд на підтримку постраждалих дітей в Україні.

Зустріч із подругою

Свою місію з підтримки українських дітей Міраї розпочала із Закарпаття. В Ужгороді її з мамою зустріла Олександра Паскаль – семирічна гімнастка з Одещини, яка минулого року втратила ніжку під час російського обстрілу.

Дізнавшись історію маленької Саші з України, японська дівчинка розчулилась, бо й сама займається гімнастикою. Міраї написала Олександрі у соцмережі слова підтримки й так, спілкуючись через перекладач, дівчата потоваришували.

Японка Міраї Шіраіші та українка Олександра Паскаль / Фото з фейсбуку Закарпатської ОВА

Дівчатка зустрілись вперше, але до цього довго листувались. Міраї навіть збирала гроші в Японії на допомогу для Олександри. Аби підтримати українську подругу, дівчинка виходила на вулиці Осаки й Токіо з плакатами. І так зібрала понад 600 доларів, які змогла передати українці особисто.

Тепер дівчата разом займаються проєктом "‎Дитячий погляд на недитячу війну".