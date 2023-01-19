У Ryanair завершилася ера дешевих авіаквитків по 10 євро: невтішний прогноз

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році. Він пояснив, що в найближчі два роки клієнти не побачать тарифи нижче 9,99 фунта стерлінгів через високі ціни на нафту.

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Цього року ми побачимо високе однозначне зростання цін другий рік поспіль, чого не було дуже давно,

– заявив глава Ryanair.

Ціни на весняні рейси Ryanair наразі стартують від 29,99 фунта стерлінгів (близько 35 євро), тоді як раніше квитки на аналогічні напрямки можна було придбати за ціною до 10 фунтів (близько 12 євро).

При цьому очікується, що протягом наступних 3 років середня вартість квитків на рейси Ryanair зросте з 40 євро (35,20 фунтів) до 50 євро (44,00 фунтів).

Проте, попри зростання цін, О'Лірі вважає, що в цілому існує "високий попит" на польоти.

Варто відзначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про майбутнє зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали "занадто дешевими".

Війна в Україні теж вплинула на таке рішення

Аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу.

Підвищення тарифів пов'язують зі зміною маршрутів, на яке пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору. Річ у тім, що об'їзд може збільшувати тривалість польоту на 3 години, що призводить до збільшення споживання палива і витрат. Відповідно, авіаперевізники й повинні підвищити вартість, аби покрити витрати.