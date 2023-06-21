Ryanair розпродає квитки на літо-осінь: популярні напрямки від 11 євро

Ірландський лоукостер Ryanair знову тішить черговим розпродажем. Забронювати рейси зі знижкою можна до 7 липня.

Акція діє на рейси з 22 серпня по 31 жовтня. Дешеві квитки можна знайти на багатьох популярних напрямках. Але треба поквапитись, бо вони швидко закінчуються.

Читайте також: Від Норвегії до Італії: як бюджетно користуватися поїздами в Європі

Приклади бюджетних рейсів

Рига – Гетеборг – 11 євро;

– 11 євро; Гданськ – Гамбург – 12 євро;

– 12 євро; Рига – Стокгольм – 13 євро;

– 13 євро; Краків – Осло – 14 євро;

– 14 євро; Краків - Відень – 15 євро;

– 15 євро; Каунас – Братислава – 15 євро;

– 15 євро; Варшава – Брюссель – 16 євро;

– 16 євро; Катовіце – Лондон – 16 євро;

– 16 євро; Франкфурт – Дублін – 17 євро.

Ryanair продає найдешевші авіаквитки за тарифом Value. Він включає перевезення лише невеликої ручної поклажі. Якщо пасажир хоче взяти з собою багаж або вибрати місце в літаку, необхідно обирати дорожчий тариф.

Останні новини Ryanair