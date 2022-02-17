У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами

17 лютого 2022 , 06:20
Читать новость на русском

Джерело:

Посольство України в Республіці Індонезія

16 лютого українці по всьому світу відзначали День єднання. Відтак, адміністративні та інші будівлі у країнах-партнерах підсвічували кольорами синьо-жовтого українського прапора.

Увечері цього ж дня найвища будівля столиці Індонезії Джакарти – вежа GAMA – теж засяяла кольорами Державного прапора України. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Індонезія Василь Гамянін. 

Актуально Що відбувається з візовими центрами в Україні: експертка пояснила деталі

А на сторінці Посольства України в Республіці Індонезія у фейсбуці опублікували видовищне відео події. 

Увечері в Джакарті, за підтримки "The Westin Jakarta", засяяла барвами українського Прапора найвища будівля в Індонезії – столична вежа GAMA.  Україна стає впізнаванішою в Індонезії, а споглядання синьо-жовтих кольорів українського стяга – чудова нагода для індонезійців дізнатися про неї більше,
– йдеться у дописі Посольства

 

 

Також дипломати та працівники Посольства України в Республіці Індонезія розгорнули Державний Прапор України та виконали гімн. Після цього вони хвилиною мовчання вшанували українських героїв, що полягли за волю і незалежність України. 

Нехай серця усіх українців щиро палають гордістю за нашу рідну Державу і вірою у мирне, світле і щасливе майбуття України,
– сказав посол України в Індонезії Василь Гамянін.

День єднання в Індонезії / Фото Укрінформ

В Україні відзначають День єднання

  • Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання.
  • Указ має на меті зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на свідомість людей.

 

Автор: Тата Шаргородська