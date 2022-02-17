У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами

Увечері цього ж дня найвища будівля столиці Індонезії Джакарти – вежа GAMA – теж засяяла кольорами Державного прапора України. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Індонезія Василь Гамянін.

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А на сторінці Посольства України в Республіці Індонезія у фейсбуці опублікували видовищне відео події.

Увечері в Джакарті, за підтримки "The Westin Jakarta", засяяла барвами українського Прапора найвища будівля в Індонезії – столична вежа GAMA. Україна стає впізнаванішою в Індонезії, а споглядання синьо-жовтих кольорів українського стяга – чудова нагода для індонезійців дізнатися про неї більше,

– йдеться у дописі Посольства

Також дипломати та працівники Посольства України в Республіці Індонезія розгорнули Державний Прапор України та виконали гімн. Після цього вони хвилиною мовчання вшанували українських героїв, що полягли за волю і незалежність України.

Нехай серця усіх українців щиро палають гордістю за нашу рідну Державу і вірою у мирне, світле і щасливе майбуття України,

– сказав посол України в Індонезії Василь Гамянін.

День єднання в Індонезії / Фото Укрінформ

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