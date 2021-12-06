Святкування відбудеться 19 грудня. Початок події – о 14:00.

Цікаво Шість квадратних метрів "добра": як українці почали бізнес з найменшої кав'ярні в Польщі

Детальніше про свято Миколая для українців у Стамбулі

Охочих вшанувати українське свято у визначений день запрошують у кафетерій на першому поверсі Regal у Parima Office. Для отримання дитячих подарунків відвідувачам обов'язково потрібно перед візитом здійснити попередню реєстрацію за посиланням.

Варто зазначити, що захід має благодійний характер. Усі гроші від проданих квитків передадуть дітям з України, які проходять лікування у Стамбулі. Мінімальний благодійний внесок за вхід на свято для дітей становить 50 лір. Ті, хто супроводжують дітей, можуть проходити безплатно.

Для гостей організатори свята приготували таку програму:

майстер-класи з розпису різдвяних пряників та вибійки на тканині (з собою потрібно взяти футболку, хустку, екоторбинку чи іншу річ для оздоблення);

новорічний ярмарок;

тематична вистава від учнів української суботньої школи "Рукавичка";

танці біля ялинки;

пригощання солодощами;

подарунки від Святого Миколая для дітей.

Зверніть увагу! У зв'язку з ризиками поширення коронавірусної інфекції, організатори події просять не забувати про маски, зокрема і для дітей. Аби уникнути великого скупчення людей, є прохання, аби дітей супроводжувала мінімальна кількість дорослих.

Також дізнавайтеся, у кого вірять українці: в Миколая чи Діда Мороза – дивіться відео