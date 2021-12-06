Святкування відбудеться 19 грудня. Початок події – о 14:00.
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Детальніше про свято Миколая для українців у Стамбулі
Охочих вшанувати українське свято у визначений день запрошують у кафетерій на першому поверсі Regal у Parima Office. Для отримання дитячих подарунків відвідувачам обов'язково потрібно перед візитом здійснити попередню реєстрацію за посиланням.
Варто зазначити, що захід має благодійний характер. Усі гроші від проданих квитків передадуть дітям з України, які проходять лікування у Стамбулі. Мінімальний благодійний внесок за вхід на свято для дітей становить 50 лір. Ті, хто супроводжують дітей, можуть проходити безплатно.
Для гостей організатори свята приготували таку програму:
- майстер-класи з розпису різдвяних пряників та вибійки на тканині (з собою потрібно взяти футболку, хустку, екоторбинку чи іншу річ для оздоблення);
- новорічний ярмарок;
- тематична вистава від учнів української суботньої школи "Рукавичка";
- танці біля ялинки;
- пригощання солодощами;
- подарунки від Святого Миколая для дітей.
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