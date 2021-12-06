Празднование состоится 19 декабря . Начало события – в 14:00 .

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Подробнее о празднике святого Николая для украинцев в Стамбуле

Желающих почтить украинский праздник в определенный день приглашают в кафе на первом этаже Regal в Parima Office. Для получения детских подарков посетителям обязательно нужно перед визитом осуществить предварительную регистрацию по ссылке .

Стоит отметить, что мероприятие носит благотворительный характер. Все деньги от проданных билетов передадут детям из Украины, проходящим лечение в Стамбуле . Минимальная благотворительная плата за вход на праздник для детей составляет 50 лир. Сопровождающие могут проходить бесплатно.

Для гостей организаторы праздника приготовили такую программу :

мастер-классы по росписи рождественских пряников и выбойки на ткани (с собой нужно взять футболку, платок, эко-торбинку или другую вещь для украшения);

новогодняя ярмарка;

тематическое представление от учеников украинской субботней школы "Перчатка";

танцы у елки;

угощение сладостями;

подарки от Святого Николая для детей.

Обратите внимание! В связи с рисками распространения коронавирусной инфекции, организаторы праздника просят не забывать о масках, в том числе и для детей. Чтобы избежать большого скопления людей, есть просьба, чтобы детей сопровождало минимальное количество взрослых.