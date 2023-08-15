У День Незалежності українці зі всього світу та іноземці, які підтримують Україну, вийдуть на центральні вулиці своїх міст. Вони візьмуться за руки, щоб утворити живі "‎Ланцюги Єдності".

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Як українцям взяти участь в акції

Головна мета проєкту "Ланцюг Єдності" – привернути увагу світу до України ще раз, згуртувати міжнародну спільноту навколо нашої країни і під час акції подякувати державам, у яких зараз перебувають українці, за допомогу.

Акція до Дня Незалежності України в Празі (24 серпня 2022 року) / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

Організацією живих "‎Ланцюгів Єдності" будуть займатися активісти Free World Gathering. Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно перейти за посиланням і натиснути "‎Приєднатися до ланцюга".

Далі знайдіть на мапі своє місто та позначте на центральній вулиці точне місце, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати пліч-о-пліч з вами. Так само можна знайти тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.

А 24 серпня о 19:00 за місцевим часом приходьте на вибране місце та беріться за руки з тими, хто також приєднався до акції.

Завдяки вам ланцюг вільних людей стає довшим. Пам'ятайте, що те саме відбувається в різних куточках планети – наповнюйтеся гордістю та радістю! Поширте інформацію про ланцюг, щоб якомога більше людей підтримало Україну й свободу,

– закликали організатори проєкту.

Станом на момент публікації до ініціативи вже приєдналися понад 10 тисяч учасників з усього світу.

Free World Gathering – це група активістів, які першими організували "‎Ланцюг Єдності" на початку війни. Тоді, навесні ще 2014 року, тисячі українців з різних регіонів вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою єдність.