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Тепер ці документи можна надсилати поштою. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

Він розповів, що 8 серпня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.

Ця опція особливо актуальна в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через "Дію" або електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни,

– заявив чиновник.

При цьому станом на зараз посвідчення водія можна отримати поштою тільки в межах України.

Варто зауважити, що постанова Кабміну поки що не набула чинності.

Посвідчення водія можна обміняти через "Дію"

Станом на сьогодні, посвідчення водія можна обміняти через застосунок "Дія", або ЕКВ, і в межах України, отримати поштовим зв'язком.

Для цього необхідно:

авторизуватися у додатку "Дія";

натиснути "Послуги";

натиснути "Заміна посвідчення водія";

вибрати причину заміни;

вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після цього потрібно протягом 10 хвилин сплатити послугу. Якщо цього не зробити, то заява анулюється.

За неповний рік, цією опцією скористалися понад 25 000 осіб.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна черга для пасажирських автобусів і легкових авто на кордоні. Раніше вона діяла лише для вантажівок.