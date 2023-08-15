В День Независимости украинцы со всего мира и иностранцы, поддерживающие Украину, выйдут на центральные улицы своих городов. Они возьмутся за руки, чтобы образовать живые "Цепи Единства".

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Как украинцам принять участие в акции

Главная цель проекта "Цепь Единства" – привлечь внимание мира к Украине еще раз, сплотить международное сообщество вокруг нашей страны и во время акции поблагодарить государства, в которых сейчас находятся украинцы, за помощь.

Акция ко Дню Независимости Украины в Праге (24 августа 2022 года) / Фото из фейсбука The Free World Gathering

Организацией живых "Цепей Единства" будут заниматься активисты Free World Gathering. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо перейти по ссылке и нажать "Присоединиться к цепи".

Далее найдите на карте свой город и укажите на центральной улице точное место, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок с вами. Также можно найти тех, кто уже отметился, и занять место рядом, чтобы продлить цепь.

А 24 августа в 19:00 по местному времени приходите на выбранное место и беритесь за руки с теми, кто также присоединился к акции.

Благодаря вам цепь свободных людей становится длиннее. Помните, что то же происходит в разных уголках планеты – наполняйтесь гордостью и радостью! Распространите информацию о цепи, чтобы как можно больше людей поддержало Украину и свободу,

– призвали организаторы проекта.

На момент публикации к инициативе уже присоединились более 10 тысяч участников со всего мира.

Free World Gathering – это группа активистов, которые первыми организовали "Цепь Единства" в начале войны. Тогда весной еще в 2014 года тысячи украинцев из разных регионов вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое единство.