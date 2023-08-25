"Цепи Единства" образовали на центральных улицах городов за границей. Этой акцией хотели в очередной раз привлечь внимание мира к Украине и поблагодарить те страны, которые приютили украинских беженцев. Как это было – смотрите дальше.

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Мир объединился "Цепью Единства"

В 19:00 украинцы и те, кто поддерживают наше государство, собрались на главных улицах своих городов. Они взялись за руки, чтобы напомнить миру, что ради Украины нужно объединяться.

Напомним, акцию посвятили Дню Независимости Украины. Чтобы присоединиться, нужно было зайти на сайт и нажать "Присоединиться к цепи". Далее – найти на карте свой город и пометить на центральной улице точку, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники могли стать бок о бок с вами. Также можно было найти тех, кто уже отметился, и занять место рядом, чтобы продлить цепь.

Присоединились к виртуальной цепи около 29 тысяч участников со всего мира. Больше всего желающих зарегистрировались из Польши, Германии и Чехии.

Далее в 19:00 по местному времени нужно было прийти на указанную точку на карте. И взяться за руки со своими единомышленниками. К "Цепи Единства" присоединились люди со всего мира.

Организаторы мероприятия The Free World Gathering опубликовали замечательные фото на своем фейсбуке.

Поддержка Украины в Париже / Фото с фейсбука The Free World Gathering

Украинцы в Кейптауне. ЮАР / Фото с фейсбука The Free World Gathering

Живая цепь в Черногории / Фото с фейсбука The Free World Gathering

Вьетнамская столица Ханой / Фото с фейсбука The Free World Gathering

"Цепь Единства" в Швейцарии / Фото с фейсбука The Free World Gathering

Живая цепь в Токио / Фото с фейсбука Посольства Украины в Японии